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Son dakika: Bitlis'te helikopter neden düştü? Cougar tipi helikopterin özellikleri neler? Uzmanlar yanıtladı

A Haber
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Giriş: 05.03.2021 12:59
Güncelleme:05.03.2021 13:17
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter neden düştü? Hava ve arazi şartları uçuşu nasıl etkiledi? Cougar tipi helikopterin düşmesine hava şartları mı neden oldu? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve kaptan pilot Ahmet İzgi A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter neden düştü? Hava ve arazi şartları uçuşu nasıl etkiledi? Cougar tipi helikopterin düşmesine hava şartları mı neden oldu? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve kaptan pilot Ahmet İzgi A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Cougar tipi helikopter neden düştü? COUGAR TİPİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Cougar helikopterin özellikleri neler? COUGAR HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
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