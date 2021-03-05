Son dakika haberi... Son dakika haberi... Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter neden düştü? Hava ve arazi şartları uçuşu nasıl etkiledi? Cougar tipi helikopterin düşmesine hava şartları mı neden oldu? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve kaptan pilot Ahmet İzgi A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazası tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter neden düştü? Hava ve arazi şartları uçuşu nasıl etkiledi? Cougar tipi helikopterin düşmesine hava şartları mı neden oldu? Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve kaptan pilot Ahmet İzgi A Haber canlı yayınında yanıtladı.