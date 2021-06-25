CHP medyasında "Kılıçdaroğlu" çatlağı! Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenmesi CHP medyasını böldü. CHP yandaşı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Kılıçdaroğlu'na ''sakın ha'' diye seslendi. Arslan, ana muhalefet liderine şans tanımadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı CHP medyasını da böldü. Halk TV programcısı Ayşenur Arslan CHP Genel Başkanı'nın adaylığına "Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha!" ifadeleriyle karşı çıktı.

CHP MEDYASINDA 'KILIÇDAROĞLU' ÇATLAĞI

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürerken CHP yandaşı Halk TV programcısı Arslan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklaması durumunda Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz? sorusuna yanıt veren Arslan, "Hayır hayır.. Ben, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha! Belki ben de Mansur Yavaş'ı öneririm." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı durumunda Başkan Erdoğan karşısında şansının olmadığını söyleyen Arslan, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in işbirliği yaparak seçime girmesi durumunda şansının daha yüksek olabileceğini iddia etti.

CHP'li Tuncay Özkan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Millet İttifakı'nın desteğiyle seçimi kazanacağını söylemişti.