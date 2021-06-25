25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP medyasında "Kılıçdaroğlu" çatlağı! Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti

CHP medyasında "Kılıçdaroğlu" çatlağı! Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 18:14
Güncelleme:25.06.2021 18:15
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına niyetlenmesi  CHP medyasını böldü. CHP yandaşı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, Kılıçdaroğlu'na ''sakın ha'' diye seslendi. Arslan, ana muhalefet liderine şans tanımadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı CHP medyasını da böldü. Halk TV programcısı Ayşenur Arslan CHP Genel Başkanı'nın adaylığına "Ben Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha!" ifadeleriyle karşı çıktı.

CHP MEDYASINDA 'KILIÇDAROĞLU' ÇATLAĞI

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi sürerken CHP yandaşı Halk TV programcısı Arslan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklaması durumunda Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz? sorusuna yanıt veren Arslan, "Hayır hayır.. Ben, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam, ona derim ki sakın ha sakın ha! Belki ben de Mansur Yavaş'ı öneririm." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı durumunda Başkan Erdoğan karşısında şansının olmadığını söyleyen Arslan, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in işbirliği yaparak seçime girmesi durumunda şansının daha yüksek olabileceğini iddia etti.

CHP'li Tuncay Özkan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Millet İttifakı'nın desteğiyle seçimi kazanacağını söylemişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP medyasında Kılıçdaroğlu çatlağı!
CHP medyasında "Kılıçdaroğlu" çatlağı!
Başkan Erdoğan'dan 'erken seçim' sözleri
Başkan Erdoğan'dan 'erken seçim' sözleri
Yasin Börü cinayeti davasında ceza yağdı
Yasin Börü cinayeti davasında ceza yağdı
Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz
Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz
Turkovac'tan sonra bir güzel haber daha
Turkovac'tan sonra bir güzel haber daha
Başkan Erdoğan Hatay'da
Başkan Erdoğan Hatay'da
PKK içinde infazlar sürüyor!
PKK içinde infazlar sürüyor!
Türkiye'deki Suriyelilere 3 milyar euro
Türkiye'deki Suriyelilere 3 milyar euro
CHP’li belediye başkanının başkanlığı düştü
CHP’li belediye başkanının başkanlığı düştü
Çocuklara yapılacak aşı hakkında flaş açıklama
Çocuklara yapılacak aşı hakkında flaş açıklama
Bakan Karaismailoğlu'dan dikkat çeken Kanal İstanbul sözleri
Bakan Karaismailoğlu'dan dikkat çeken Kanal İstanbul sözleri
Ertuğrul Gazi gemisi hizmete giriyor! Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olacak
Ertuğrul Gazi gemisi hizmete giriyor! Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi olacak
Daha Fazla Video Göster