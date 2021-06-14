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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Brüksel'de peş peşe kritik temaslar

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Giriş: 14.06.2021 10:29
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'deki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde...
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