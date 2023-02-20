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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

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Giriş: 20.02.2023 12:13
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgeleri gezen ve Ankara’ya gelen  ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.
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