Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgeleri gezen ve Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.

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