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23.10.2019
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için evine geldi. Başkan Erdoğan'ın ziyaret esnasında sivil plakalı araç kullanması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıntıları A Haber muhabri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
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