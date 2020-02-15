BİZE ULAŞIN
15.02.2020
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Pakistan ziyareti sonrası önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Pakistan ziyareti sonrası gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'deki rejim saldırılarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, ''Biz oraya Adana Mutabakatı çerçevesinde gittik. Sessiz kalamayız, gereğini yapıyoruz.'' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.