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01.03.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal’ın ailesine taziye ziyareti | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimince İdlib'de düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimince İdlib'de düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.

BAŞKOMUTAN'I ASKER SELAMI İLE KARŞILADI

Bu sırada şehidin bir yakını Başkan Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.

Öte yandan Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken , acılı babayı da teselli etti.

KUR'AN-I KERİM OKUNARAK DUA EDİLDİ

Başkan Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.








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