BİZE ULAŞIN
01.03.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal’ın ailesine taziye ziyareti | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimince İdlib'de düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Öte yandan Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken , acılı babayı da teselli etti.
Başkan Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimince İdlib'de düzenlenen kalleş saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki evine taziye ziyaretinde bulundu.
BAŞKOMUTAN'I ASKER SELAMI İLE KARŞILADI
Bu sırada şehidin bir yakını Başkan Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.
Öte yandan Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken , acılı babayı da teselli etti.
KUR'AN-I KERİM OKUNARAK DUA EDİLDİ
Başkan Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.