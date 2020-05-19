Son dakika! Başkan Erdoğan'dan gençlere koronavirüs uyarısı: Rehavete kapılırsak...

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle yaptığı görüşmede koronavirüs uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan, "Koronavirüse karşı elde ettiğimiz başarıların kalıcı olması bizlere bağlıdır. Rehavete düşersek ALLAH korusun çok daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiş kaçınılmazdır. Bilhassa gençlerimizin 'bana bir şey olmaz' gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önem arz ediyor. Her zaman olduğu gibi salgınla mücadelemizde de bu ülkenin siz gençlerine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle yaptığı görüşmede koronavirüs uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan, "Koronavirüse karşı elde ettiğimiz başarıların kalıcı olması bizlere bağlıdır. Rehavete düşersek ALLAH korusun çok daha büyük sıkıntılarla yüzleşmemiş kaçınılmazdır. Bilhassa gençlerimizin 'bana bir şey olmaz' gibi hatalı bir düşünceye kapılmaması önem arz ediyor. Bunun için sokakta, iş yerinde, okulda, pazarda yani nerede olursak olalım maske, mesafe ve temizlik olarak belirlediğimiz 3 kurala muhakkak riayet edeceğiz. Normalleşmeyi kesinlikle 20 Mart öncesindeki rutinimize geri dönüş olarak algılamayacağız. Virüsün bir süre daha bizimle olduğu gerçeğini dikkate alarak hayatımızı buna göre düzenleyeceğiz. Tüm hususlara riayet ettiğimizde inşallah kısa sürede koronavirüs salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi salgınla mücadelemizde de bu ülkenin siz gençlerine güveniyorum." dedi.