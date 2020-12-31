31 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı! Bakü'de Mehmetçiğe hitap etti

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı! Bakü'de Mehmetçiğe hitap etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.12.2020 10:10
Güncelleme:31.12.2020 10:20
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ı da uyararak "Ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine girmeyin" dedi. Detayları Memleket Meselesi yapımcısı ve sunucusu Haktan Uysal Bakü'den aktardı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ı da uyararak "Ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine girmeyin" dedi. Detayları Memleket Meselesi yapımcısı ve sunucusu Haktan Uysal Bakü'den aktardı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Baküdeki Mehmetçike seslendi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BAKÜ'DEKİ MEHMETÇİK'E SESLENDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı!
Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı!
Başkan Erdoğan Bakü'deki Mehmetçik'e seslendi
Başkan Erdoğan Bakü'deki Mehmetçik'e seslendi
TSK komuta kademesi Bakü'de
TSK komuta kademesi Bakü'de
AK Parti'den CHP'li Sağlar'a sert tepki
AK Parti'den CHP'li Sağlar'a sert tepki
CHP'li Fikri başörtülü hakimleri hedef aldı!
CHP'li Fikri başörtülü hakimleri hedef aldı!
Kılıçdaoğlu'nun skandal 'Selahattin Demirtaş' sözlerine MHP'den tepki!
Kılıçdaoğlu'nun skandal 'Selahattin Demirtaş' sözlerine MHP'den tepki!
Acılı anneden 'Selahattin Demirtaş' tepkisi!
Acılı anneden 'Selahattin Demirtaş' tepkisi!
Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı açıklaması
Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı açıklaması
A Haber aşıların tutulduğunu depoyu görüntüledi
A Haber aşıların tutulduğunu depoyu görüntüledi
Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Türkiye'de bugün Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Kobani olaylarıyla ilgili yeni iddianame! 108 kişi...
Kobani olaylarıyla ilgili yeni iddianame! 108 kişi...
Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir
"Anadolu sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"
Daha Fazla Video Göster