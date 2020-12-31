Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a uyarı! Bakü'de Mehmetçiğe hitap etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ı da uyararak "Ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine girmeyin" dedi. Detayları Memleket Meselesi yapımcısı ve sunucusu Haktan Uysal Bakü'den aktardı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ı da uyararak "Ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine girmeyin" dedi. Detayları Memleket Meselesi yapımcısı ve sunucusu Haktan Uysal Bakü'den aktardı.