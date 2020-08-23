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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Giresun'daki sel felaketiyle ilgili flaş açıklama

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Giriş: 23.08.2020 15:34
Güncelleme:23.08.2020 15:34
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Giresun'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaparak son durumu anlattı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Giresun'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaparak son durumu anlattı.

Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle maalesef Giresun'umuzda ve bu bölgede aramalar devam ediyor. Aynı şekilde Rize'de yine sel felaketi var. Benim ilçem de dahil olmak üzere maalesef orada da yaralılar var. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Tabi devlet olarak buradaki bütün tahribatı yıkımı Allah'ın izniyle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı, Pakdemirli ve Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. Vekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Tabi inşaAllah bir an evvel bunu kaldırıp halkımızı orada yine o eski mutlu günlerine döndürmek. Ancak şunu da belirteyim. Bakanlarımın bana söylediği "Biz bunu yaşamadık" diyorlar. O nedenle inşaAllah ne gerekiyorsa yapacağız.

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