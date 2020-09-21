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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle video mesaj
Son dakika... Başkan Erdoğan, BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir." dedi.