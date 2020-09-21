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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle video mesaj

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Giriş: 21.09.2020 18:31
Güncelleme:21.09.2020 18:39
Son dakika... Başkan Erdoğan, BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir." dedi.
Başkan Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle video mesaj
Başkan Erdoğan'dan BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle video mesaj
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