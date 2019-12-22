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22.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya son uyarı: Bu yükü tek başımıza taşımayacağız

Başkan Erdoğan, "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'ne konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında İdlib'deki saldırılar sonrası yaşanan göç hareketine dikkat çekti. "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz." dedi.

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