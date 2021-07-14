Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bartın - Kurucaşile - Cide yolunun tamamının hizmete girmesiyle 15 km. kısaltmış olacağız. Toplamda 10 milyon 800 bin lira tasarruf sağlayacak. 2023 hedeflerimizde 2053 ve 2073 vizyonlarımızda ulaşıma büyük önem veriyoruz." diye konuştu. Erdoğan, "Ülkemize çağ atlatacak her projemizi önlemeye çalıştılar. Bugün de Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı çıkıyorlar. Biz bunlara aldırmıyoruz. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz." dedi.

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