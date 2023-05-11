11 Mayıs 2023, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz. Bunların önüne yasaklamayla falan geçilemez. Bunun çözümü de üretimdir" dedi. Ankara'daki ilk durağının ardından Mamak ve Altındağ'da halkla buluşan Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylık yarışından çekilmesi konusunda ilk yorumu yapan Başkan Erdoğan "Muharrem İnce adaylıktan ne oldu da çekildi, bilemiyorum. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi." dedi.