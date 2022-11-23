Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Suriye'ye kara harekatı mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Düzce'de meydana gelen deprem için "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diyen Başkan Erdoğan, kurumların gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Suriye'ye yapılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na da değinen Başkan Erdoğan, "Söz verenler sözünü tutmadı. Kendi başımızın çaresine bakma hakkı doğdu" ifadelerine yer verdi. Sınır ötesindeki terör operasyonları için net bir mesaj veren Başkan Erdoğan, "Karadan teröristlerin tepesine bineceğiz" dedi.

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