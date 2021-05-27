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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş: 27.05.2021 13:12
Güncelleme:27.05.2021 13:16
Son dakika haberi... AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada’da gerçekleşti. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Sıkıştıklarında darbecilere selam durmaya yöneliyorlar. Biz yola çıkarken kefenimizi giyip çıktık, bilmiyorlar. Onlar bunun farkında değil." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Yalanları sürekli tekrar etme stratejisini uyguluyorlar." ifadeleriyle CHP'ye sert çıktı. CHP'nin HDP'ye bakanlık teklifi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bundan daha büyük bir zillet olabilir mi?" dedi. Başkan Erdoğan, "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." diyerek müjdeyi verdi.
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