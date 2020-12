SON DAKİKA |Başkan Erdoğan'dan AB ve ABD'ye net mesaj

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi açılış töreninde konuştu. Başka Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz." diyerek CHP'ye çok sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir. " dedi. Erdoğan, "Ne Avrupa ne de ABD ile özel bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.