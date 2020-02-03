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03.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan, Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e günübirlik resmi tören düzenlendi. Erdoğan, Mariyinsky Sarayı’nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. İki lider, Erdoğan’a Ukraynalı heyetin, Zelenskiy’e ise Türk heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e günübirlik resmi tören düzenlendi. Erdoğan, Mariyinsky Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, iki ülke marşlarının okunduğu törende karşılama kıtasını selamladı. İki lider, Erdoğan'a Ukraynalı heyetin, Zelenskiy'e ise Türk heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında, iki lider anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

BaşkanErdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda (YDSK), ikili ve bölgesel konular ele alınacak.



Erdoğan'ın temasları kapsamında, bir dizi anlaşma imzalaması ve Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenecek Türkiye Ukrayna İş Forumu'na katılması, Kırım Tatar soydaşların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'a Ukrayna ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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