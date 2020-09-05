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Son dakika: Başkan Erdoğan "Türkiye'nin kendisine dayatılan haritaları yırtıp atacak güce sahip olduğunu anlayacaklar"

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Giriş: 05.09.2020 15:56
Güncelleme:05.09.2020 15:58
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerle ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu;

"Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız.

Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var.

Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.

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