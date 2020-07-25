Son dakika: Başkan Erdoğan "Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana"

Son dakika haberi; Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne videokonferas ile bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Buradan açıkça ikaz ediyoruz: Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana." ifadelerini kullandı.

Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne videokonferas ile bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert açıklamalarda bulundu:

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin nedeni ülkemizin gücünü görmeleridir.

Akılla ölçülemeyen davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz: Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana. Böyle bir tavrınız yoksa müzakere yollarını açın!

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.