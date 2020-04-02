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02.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan: Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür |Video

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür." dedi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yoluyla AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

Başkan Erdoğan, "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor" dedi

Erdoğan, "Belediyelerde temizlik ve korunma malzemelerinin temini ve dağıtımını yaygın şekilde sürdürmeliyiz." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAMALIYIZ"

"Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız" ifadesini kullanan Erdoğan, "AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık" dedi.

"BİRÇOK ÜLKEYE KIYASLA İYİ BİR YERDEYİZ"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Milletimiz göz boyamaya çalışanla halis niyetle hizmet edenin ayrımını böyle dönemlerde daha iyi yapar. Her alanda aldığımız tedbirlerle 83 milyonun tamamının yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi bir yerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. Korona salgınıyla mücadele sadece hükümet ve devletimizin değil, tüm kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir."

"AYRIŞMA PEŞİNDE OLANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üzerinde değildir. Panik yapmadan, akılcı, dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir. Gün İstiklal Harbi'nde olduğu gibi ortak düşmana karşı birleşme günüdür, gün küçük hesaplar peşinde koşmak yerine basiretli davranma günüdür. Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Herkesi bir kez daha bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum." AA

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