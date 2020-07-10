Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu 24 Temmuz Cuma namazı Ayasofya'da kılınacak

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını söyledi. Başkan Erdoğan vatandaşlardan da bu tarihe kadar çalışmaların aksamaması için Ayasofya'yı ziyaret etmemeleri ricasında bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...