28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te: İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti! Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Başkan Erdoğan daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinin detaylarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Ece Altuğ, "Başkan Erdoğan Başçarşı Camii'nin açılışını yaptıktan sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak" dedi.