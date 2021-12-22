22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA | Başkan Erdoğan A Haber-Atv-A Para-ANews ortak yayınına katılıyor

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan A Haber-Atv-A Para-ANews ortak yayınına katılıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2021 19:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Ekonomi Programı” ile alınan kritik önemleri ve ekonomideki son durumu A Haber-Atv-A Para-ANews-A2 ortak canlı yayınında değerlendirecek. Peki, ekonomi için alınan önlemlere ek sert düşen döviz ve altın piyasası ile ilgili başka hamleler gelecek mi? Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Türkiye son dönemde hangi ülkelerle hangi anlaşmalara imza attı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hangi hazırlıklar yapılıyor? Terör öğütlerine yeni bir sınır ötesi operasyon gündemde mi? Suriye, Libya, Irak, KKTC, Azerbaycan için hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO’nun tutumu hakkında düşünceleri ne? Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel” programında 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 21:00’da ekranlara gelecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan A Haber’e konuk oluyor
Başkan Erdoğan A Haber'e konuk oluyor
Dolar oyunu nasıl bozuldu?
"Dolar oyunu" nasıl bozuldu?
Altını olanlar dikkat!
Altını olanlar dikkat!
Kur korumalı mevduat sistemi devrede
Kur korumalı mevduat sistemi devrede
Bakan paylaştı! İşte o an
Bakan paylaştı! İşte o an
Başkan Erdoğan böyle müjdeledi!
Başkan Erdoğan böyle müjdeledi!
Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Sıfır otomobil fiyatı ne kadar düşecek?
Yeni program amacına ulaşmıştır
"Yeni program amacına ulaşmıştır"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız!
Başkan Erdoğan: Başaramayacaksınız!
Türkiye dünden bugüne neler yaşadı?
Türkiye dünden bugüne neler yaşadı?
Memura ek zam ne kadar olacak?
Memura ek zam ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster