SON DAKİKA | Başkan Erdoğan A Haber-Atv-A Para-ANews ortak yayınına katılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni Ekonomi Programı” ile alınan kritik önemleri ve ekonomideki son durumu A Haber-Atv-A Para-ANews-A2 ortak canlı yayınında değerlendirecek. Peki, ekonomi için alınan önlemlere ek sert düşen döviz ve altın piyasası ile ilgili başka hamleler gelecek mi? Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Türkiye son dönemde hangi ülkelerle hangi anlaşmalara imza attı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hangi hazırlıklar yapılıyor? Terör öğütlerine yeni bir sınır ötesi operasyon gündemde mi? Suriye, Libya, Irak, KKTC, Azerbaycan için hangi adımlar atılacak? Rusya-Ukrayna krizi ve ABD ve NATO’nun tutumu hakkında düşünceleri ne? Başkan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. "Başkan Erdoğan ile "Gündem Özel” programında 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 21:00’da ekranlara gelecek.

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