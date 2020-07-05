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Son dakika: Bakan Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı! 7 il için uyardı |Video
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 5 Temmuz yeni vaka sayısı kaç? Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? soruları yanıt bulurken Bakan Koca yoğun bakımdaki artışın sürdüğü konusunda uyarılarını yineledi ve son 3 güne oranla İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğunu 7 ilde vakaların hızla arttığını açıkladı.
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 5 Temmuz yeni vaka sayısı kaç? Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? soruları yanıt bulurken Bakan Koca yoğun bakımdaki artışın sürdüğü konusunda uyarılarını yineledi ve son 3 güne oranla İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğunu 7 ilde vakaların hızla arttığını açıkladı.
BAKAN KOCA 5 İL İÇİN UYARDI
Bakan Fahrettin Koca: Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.