Son dakika: Bakan Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı! 7 il için uyardı |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 5 Temmuz yeni vaka sayısı kaç? Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? soruları yanıt bulurken Bakan Koca yoğun bakımdaki artışın sürdüğü konusunda uyarılarını yineledi ve son 3 güne oranla İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğunu 7 ilde vakaların hızla arttığını açıkladı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Temmuz Pazar gününe ait koronavirüs verilerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 5 Temmuz yeni vaka sayısı kaç? Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? soruları yanıt bulurken Bakan Koca yoğun bakımdaki artışın sürdüğü konusunda uyarılarını yineledi ve son 3 güne oranla İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğunu 7 ilde vakaların hızla arttığını açıkladı.

BAKAN KOCA 5 İL İÇİN UYARDI

Bakan Fahrettin Koca: Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.