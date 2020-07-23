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Son dakika: Bakan Koca 23 Temmuz verilerini paylaştı! 1 Haziran sonrası vefat sayılarında 65 yaş altı...

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Giriş: 23.07.2020 20:22
Güncelleme:23.07.2020 20:25
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Temmuz Perşembe gününe ait günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca son 3 gün vaka sayısı olan 7 ili (Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum) aralarında İstanbul'un olmaması dikkat çekti. Öte yandan Bakan Koca 1 Haziran sonrası hayatını kaybeden 1.043 hasta içerisinden 136'sının 65 yaş altı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Temmuz koronavirüs verilerini paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315, can kaybı 5 bin 563 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" mesajını paylaştı.

Bakan Koca 23 Temmuz verilerini paylaştı
Bakan Koca 23 Temmuz verilerini paylaştı
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