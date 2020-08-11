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Son dakika: Bakan Koca 11 Ağustos verilerini açıkladı! Artışın sürdüğü 5 ili uyardı

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Giriş: 11.08.2020 20:40
Güncelleme:11.08.2020 20:40
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ağustos Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, yeni günlük vakalarda artışın yüksek olduğu İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep ile ilgili uyarıda bulundu. İşte Türkiye'de koronavirüs verilerinde son durum...

, Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Bakan Koca sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.." ifadelerini kullandı.

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