Son dakika: Bakan Gül’den Kadir Şeker davası açıklaması | Video

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kadir Şeker davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Olay çok yeni zaman tanımak lazım. Soruşturmanın sonunu beklemeliyiz” dedi. Bakan Gül “FETÖ’nin siyasi ayağı Erdoğan demek milletin aklıyla dalga geçmektir. 15 Temmuz’un hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı.” İfadelerini kullandı.