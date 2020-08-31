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Son dakika: Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz uyarısı!

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Giriş: 31.08.2020 14:17
Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Doğu Akdeniz uyarısı geldi. AB, "Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Yıldırım, canlı bağlantıyla aktardı.

Türkiye'nin dünyadan gelen baskı ve tehditlere rağmen tavizsiz duruşu sonuç veriyor. Her fırsatta Yunanistan'ı şımartmayı seçen Avrupa Birliği, bu kez Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR"

Yapılan çağrıda "Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var." denildi.

AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz uyarısı
AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz uyarısı
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