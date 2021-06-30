30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 39 eski mülki idare amiri ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı, 11 eski mülki idare amirinin ifadeye çağrılması kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.