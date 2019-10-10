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10.10.2019

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anı görüntüleri ortaya çıktı |Video

Son dakika haberi... İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın önünde bulunan caddede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çatışma esnasında orada olan vatandaşlarsa büyük panik yaşayarak kaçmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan çatışma anları bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavga eden iki grup birbirlerine art arda silahla ateş ediyor. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak kaçışıyor.

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