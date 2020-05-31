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Son dakika: Almanya'da camiler yeniden ibadete kapatıldı |Video

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Giriş: 31.05.2020 13:55
Güncelleme:31.05.2020 14:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'da yaklaşık 10 hafta boyunca ibadete kapalı kalan ve geçtiğimiz hafta itibariyle camiler yenide ibadete açılmıştı. Cuma günü güvenlik güçlerine gelen bir ihbar üzerine namaz sonrası camiler boşaltıldı ve saldırı olasılığına karşılık yeniden kapatıldığı açıklandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri İsmail Erel canlı yayında aktardı.
Almanya'da camiler yeniden ibadete kapatıldı
Almanya'da camiler yeniden ibadete kapatıldı
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