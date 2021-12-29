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Son dakika: AK Parti'de kritik toplantı sona erdi! Ömer Çelik'ten açıklamalar

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Giriş: 29.12.2021 18:27
Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında stokçulukla mücadele, fahiş fiyatlar, HDP'nin CHP'ye ziyareti ve Kılıçdaroğlu'nun dinleme iddiasıyla ilgili çarpıcı sözler söyledi.
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