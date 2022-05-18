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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 18.05.2022 13:22
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi tartışmasıyla ilgili olarak, "Cumhuriyet döneminden tüm darbecilerin yaptıkları ihaneti gizlemek için kullandıkları en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de aynı yolu izleyerek Yeşilköy Havalimanı'nın ismini Atatürk yapmıştır. Bunların derdi Atatürk ismine sahip çıkmak değil. Bunların derdi Atatürk ismi olsaydı 'Kendilerine Atatürk'ün itleri' diyenlere hesap sorarlardı." dedi. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararıyla ilgili ise, "Kişilik haklarına saldırı siyaset değil hukuk konusu" ifadelerini kullandı. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusuyla ilgili Başkan Erdoğan, "Teröre destek verip bizden onay beklemek tutarsızlıktır" açıklamasında bulundu.
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