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Son dakika: Afyonkarahisar’da yerel seçimde kavga

A Haber
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Giriş: 06.06.2021 11:39
Güncelleme:06.06.2021 11:52
Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga çıktı. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

Yurt genelinde bugün 764 köy ve mahallede ölüm ya da farklı nedenlerle boşalan muhtarlıklar için seçim yapılıyor. İstanbul'da da 14 mahalleye sandık kuruldu.

Yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde beldiye başkanlığı seçimi var.

Yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga çıktı. İki adayın müşahitlerinin içeriye alınıp alınmadığı nedeniyle çıkan kavgada iki taraf birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan jandarma ekipleri biber gazı kullandı.

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