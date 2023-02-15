Son dakika | AFAD'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Artçılar İzmir depreminden büyük

Son dakika haberi... AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar Kahramanmaraş depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orhan Tatar, “4 ile 5 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 394. 5 ile 6 arası ise 38. Depremler 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu.” dedi.

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