Son dakika: Af çıkacak mı? Ceza infaz yasası kimleri kapsıyor? İşte ceza infaz yasası taslağı | VİDEO

Ceza infaz yasasında son düzlüğe girildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesinin şubat ayının sonlarına doğru Meclis'te olacağına işaret etti. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren ceza infaz yasası düzenlemesi ile evde hapis ve hafta sonu uygulamalarında büyük değişiklikler yapılacak. Basit suçlarda bile hapis uygulamasına gidilecek, gözaltı sürelerinde değişiklik yapılacak. Peki, Ceza infaz yasası kimleri kapsıyor? İşte ceza infaz yasası taslağı...

Ceza infaz yasası için geri sayım sürüyor. İnfaz yasasında gözler TBMM'ye çevrildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, şubat ayı içerisinde TBMM'nin oylamasına sunulmasını beklediğini söyledi. Yine de kararı Meclis'in vereceğini söyleyen Gül, birçok alanda değişiklikler yapılacağının sinyallerini verdi. Hazırlanan ceza infaz yasasının tüm kesimleri kapsayan ve caydırıcı uygulamalar olan bir taslak olması bekleniyor. Evde hapis, yaşlılıkta hapis, gözaltı süreleri, yatılan süre uygulaması gibi birçok revize sistemde bulunuyor. Peki, ceza infaz yasası nasıl olacak? İşte ceza infaz yasası taslağı...

EVDE İNFAZ NASIL OLACAK?

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU İNFAZ

Hükümlüler sabah işte olacak, akşam cezasını çekmek için cezaevinde kalacak. Ya da hafta içi normal hayatını sürdürüp hafta sonunun cezaevinde geçirecek. Mevcut sistemde çok fazla uygulanmada da 6 aya kadar olan suçlarda bu yöntem bulunuyor. Yeni düzenleme ile 2 yıla kadar hapis cezasını öngören suçlar için bu infaz yönteminin uygulanması planlanıyor.

İŞTE CEZA İNFAZ YASASI

DENETİMLİ SERBESTLİK: Denetimli serbestliğin kapsamı genişletilerek belli suçlarda denetimli serbestlik kapsamına alınması düşünülüyor.

6 SUÇU KAPSAMIYOR

Düzenlemenin terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçları kapsamayacağı öngörülüyor.