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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi

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Giriş: 14.09.2023 13:03
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına göndermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıktan soruşturmaya izin verildiğini açıkladı.
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