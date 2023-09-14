14 Eylül 2023, Perşembe
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Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Soruşturma izni verildi
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu içeren soruşturma izni talebini Adalet Bakanlığına göndermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıktan soruşturmaya izin verildiğini açıkladı.