Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildiğini açıkladı |Video

Son dakika haberi... ABD öncülüğündeki koalisyon, Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Münbiç iki koldan kuşatıldı ve bazı köyler de terör unsurlarından temizlendi.