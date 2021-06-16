9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 9 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "güçlü, kararlı ve muktedir!" ifadeleriyle duyurdu.

Operasyonlar için bir kez daha kararlılık vurgusu da yapıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Gara'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PyYyS9nMzu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021