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9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 16.06.2021 16:08
Güncelleme:16.06.2021 16:09
Milli Savunma Bakanlığı sıcak gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 9 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "güçlü, kararlı ve muktedir!" ifadeleriyle duyurdu.

Operasyonlar için bir kez daha kararlılık vurgusu da yapıldı.

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