Son dakika: 6-8 Ekim Kobani olayları davası başlıyor: 108 sanık 29 ayrı suçtan yargılanacak! Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da var

Son dakika haberine göre Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davayı görmeye bugün başlayacak.