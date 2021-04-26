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Son dakika: 6-8 Ekim Kobani olayları davası başlıyor: 108 sanık 29 ayrı suçtan yargılanacak! Aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da var
Son dakika haberine göre Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davayı görmeye bugün başlayacak.