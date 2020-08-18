Son dakika: 3 büyük şehirde FETÖ operasyonu

Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 128 gözaltı var. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 128 gözaltı var. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.



İzmir merkezli 40 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 37'si muvazzaf 54 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun TSK'de aktif olarak çalıştığı, 11'inin ise ihraç edilmiş olduğu belirtildi.

Tamamı astsubay olan şüphelilerin, 24'ünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 10'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu ifade edildi.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

FETÖ'NÜN DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından sabah saatlerinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 16 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 62 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.