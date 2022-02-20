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SON DAKİKA | 20 Şubat 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı

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Giriş: 20.02.2022 21:27
Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2022 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

20 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 70 bin 355 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 263 oldu.

Bir günde toplam 440 bin 183 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 91 bin 164 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,93 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 850 bin 157'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" dedi.

GÜNÜN COVID TABLOSU

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

20 Şubat Kovid-19 tablosu
20 Şubat Kovid-19 tablosu
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