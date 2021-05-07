Son anket sonuçlarında AK Parti'nin gerçek oy oranı kaç? Algı operasyonlarının hedefinde ne var?

Anketlerde algı operasyonu nasıl yapılıyor? AK Parti'nin son yapılan anket sonuçlarına göre son oy oranı kaç? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden de örnekler vererek A Haber canlı yayınında yapılan algı operasyonlarını deşifre etti. AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 30'un altına düştüğünü iddia eden anket şirketlerinin arkasında kim ya da kimler var? Bu tip algı operasyonlarıyla ne yapılmak isteniyor?

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