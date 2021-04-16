İşte "128 Milyar Dolar nerede?" yalanının kaynağı! CHP yandaşı Sedef Kabaş'tan itiraf! "Kitleleri yönlendirmek istiyorsanız..."

CHP'nin "128 Milyar Dolar nerede?", yalanının nasıl ortaya çıktığı belli oldu. CHP yandaşı TELE1 spikeri Sedef Kabaş, katıldığı programda anlattıklarıyla kirli yalanı tüm çıplaklığıyla deşifre etti. Kabaş, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." cümleleriyle, CHP'nin bu iftiralarının kaynağı ve neye hizmet ettiği de gözler önüne serilmiş oldu.

CHP'nin diline doladığı 128 Milyar Dolar Nerede? yalanının nasıl ve neden ortaya çıktığı belli oldu. CHP yandaşı TELE1 muhabiri Sedef Kabaş katıldığı bir programda, adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE BİR YALAN ATIN VE ARDINDAN KİTLELERİN..."



Kabaş açıklamasındaki: "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." sözleriyle, CHP'nin bu iftiralarının kaynağı ve neye hizmet ettiği de gözler önüne serilmiş oldu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU VE ALTUN'DAN YALANLAMA GELMİŞTİ



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıkalamada, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi ve CHP'nin iftira kampanyasını resmen boşa çıkardı.

"KAYIP TEK 1 KURUŞUMUZ DAHİ YOK"



Kavcıoğlu'nun bu açıklamalarını referans gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "128 milyar dolar kayıp' iftirfasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz; kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek" dedi.