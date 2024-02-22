22 Şubat 2024, Perşembe
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Somali 'Deniz Güvenliği Anlaşması' onayladı! Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türk kardeşlerimiz 10 yıl denizlerimizi koruyacak
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile Somali arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın bölge ülkelerine yönelik bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız." dedi.