13 Eylül 2025, Cumartesi
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
Dünyanın en iyi pilotları arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul çerçevesinde gösteri uçuşu yapacak. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK, ilk olarak yarın prova uçuşları gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda saat 11.50'da Çevre Tanıma Uçuşu sonra 14.20-15.55 saatleri arasında prova uçuşu yapılacak.