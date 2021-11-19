19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Solda 3. ittifak mı kurulacak?

Solda 3. ittifak mı kurulacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2021 10:49
Son dakika haberi... Ankara kulislerinde 3. ittifakın kurulacağı konuşuluyor. HDP, TİP ve EMEP’in aynı çatıda buluşması bekleniyor. Bu gelişmeler ne anlama geliyor? CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya mı çalışıyor? Görüşmelerde son durum ne? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü ittifak konusunda ne düşünüyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
Solda 3. ittifak mı kurulacak? SOLDA 3. İTTİFAK MI KURULACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mine Kırıkkanat’tan Kılıçdaroğlu’na tepki
Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
AK Parti Milletvekili Kılıç’a veda
AK Parti Milletvekili Kılıç'a veda
Diyarbakır’da kentsel dönüşüm çalışması
Diyarbakır'da kentsel dönüşüm çalışması
Terörle mücadele tam gaz devam ediyor
Terörle mücadele tam gaz devam ediyor
Solda 3. ittifak mı kurulacak?
Solda 3. ittifak mı kurulacak?
Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik
Faiz lobisi Türkiye ekonomisini hedef alıyor! Arkasında kimler var? Çarpıcı değerlendirmeler: Mesele ekonomik tetikçilik
Ankara Valisi Vasip Şahin patlamadaki son durumu açıkladı
Ankara Valisi Vasip Şahin patlamadaki son durumu açıkladı
Ankara’daki patlamanın sebebi ne? Vali A Haber’de açıkladı
Ankara’daki patlamanın sebebi ne? Vali A Haber'de açıkladı
‘’Helalleşmek’’ isteyen Kılıçdaroğlu’nun hakaret etmediği kesim yok!
‘’Helalleşmek’’ isteyen Kılıçdaroğlu’nun hakaret etmediği kesim yok!
AK Parti milletvekili Kılıç hayatını kaybetti
AK Parti milletvekili Kılıç hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’nun helalleşme mesajı HDP’li Demirtaş’ı memnun etti!
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mesajı HDP'li Demirtaş'ı memnun etti!
Kılıçdaroğlu’na helalleşme tepkisi
Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi
Daha Fazla Video Göster