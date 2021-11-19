Solda 3. ittifak mı kurulacak?

Son dakika haberi... Ankara kulislerinde 3. ittifakın kurulacağı konuşuluyor. HDP, TİP ve EMEP’in aynı çatıda buluşması bekleniyor. Bu gelişmeler ne anlama geliyor? CHP, HDP ile ittifak yapıyor algısından kurtulmaya mı çalışıyor? Görüşmelerde son durum ne? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü ittifak konusunda ne düşünüyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

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