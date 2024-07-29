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Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal! Protestolarda acılı aileleri hedef aldılar |

Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal! Protestolarda acılı aileleri hedef aldılar | "Çocukları duygu sömürüsü yapmak için araçsallaştırdılar"

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 21:40
Sokak köpeği dehşeti her geçen gün korkunç bir boyuta ulaşıyor. Bu dehşete dur demek için hareket geçildi ve sokak köpeği yasası için çalışmalar başlatıldı.CHP-HDP ikilisi bu yasaya ilişkin düzenlenen Tarım, Hayvan ve Köy İşleri Komisyonunda, sokak köpekleri dehşeti nedeniyle çocuklarıni kaybeden aileleri hedef alarak salondan kovdu. Bu skandalı ardından acılı aileler bu kez de sokak köpeği yasasına karşı çıkmak için protesto düzenleyen bir grup tarafından hedef alındı. Bir grup protestocu İstanbul'da yasaya karşı çıkmak için düzenledikleri konuşmada sokak köpeklerinin dehsetinde evlatlarını kaybeden ailelere yönelik "çocukları duygu somurusu yapmak için araçsallaştırdılar. Komisyonda hayvan ticareti yapan aileyi konusturdular."dedi.
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