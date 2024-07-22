22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! Başıboş hayvanlar için hangi önlemler alınacak?

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te! Başıboş hayvanlar için hangi önlemler alınacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2024 09:40
Başıboş sokak hayvanlarına ilişkin düzenleme Meclis'te. Düzenlemenin içeriğinde neler var? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'te
Tuncer Aslan suç örgütüne operasyon
Tuncer Aslan suç örgütüne operasyon
Bulgaristan’a geçmiş olsun mesajı
Bulgaristan’a geçmiş olsun mesajı
Dışişleri’nden katil İsrail’e tepki
Dışişleri'nden katil İsrail'e tepki
İslam coğrafyası, soykırım ve özeleştiri…
İslam coğrafyası, soykırım ve özeleştiri…
Oyuncu Zafer Algöz’den İBB’ye tepki
Oyuncu Zafer Algöz’den İBB’ye tepki
4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İlluminati nedir?
İlluminati nedir?
Erdoğan’dan Miçotakis’e: Bakanına haddini bildir
Erdoğan'dan Miçotakis'e: Bakanına haddini bildir
Türk yıldızları KKTC semalarında!
Türk yıldızları KKTC semalarında!
Doğu Akdeniz’de Türk’ün günü!
Doğu Akdeniz'de Türk'ün günü!
Yumruklandı, dudağı patladı, dişleri kırıldı
"Yumruklandı, dudağı patladı, dişleri kırıldı"
Daha Fazla Video Göster